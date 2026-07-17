Zufre estrena su nueva piscina municipal

Zufre ya cuenta con una nueva piscina municipal. La instalación ha sido inaugurada este jueves en un acto al que han asistido el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la diputada provincial Mar Florido; el alcalde del municipio, Santiago González, y miembros de la Corporación municipal.

Durante el acto, David Toscano felicitó al Ayuntamiento por el esfuerzo realizado para sacar adelante este proyecto y reafirmó el compromiso de la institución provincial con los municipios de la provincia.

El presidente de la Diputación aseguró que el organismo provincial seguirá colaborando con los ayuntamientos para hacer realidad iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar los servicios públicos.

Por su parte, el alcalde de Zufre, Santiago González, destacó que la nueva piscina supone "mucho más que una instalación", al convertirse en un espacio destinado al encuentro, la convivencia, el deporte, el ocio y el bienestar de las familias, los jóvenes y las personas mayores del municipio.

La apertura de esta infraestructura se enmarca en la colaboración entre la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Zufre para impulsar nuevas actuaciones dirigidas a mejorar las infraestructuras y los servicios públicos de la localidad.