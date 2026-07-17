Almonte inaugura el mirador ‘Puerta de Doñana'

El Ayuntamiento de Almonte ha inaugurado el nuevo mirador ‘Puerta de Doñana’, una infraestructura concebida para convertirse en un nuevo punto de referencia para vecinos y visitantes a las puertas del Espacio Natural de Doñana. La actuación ha sido financiada con fondos de la Unión Europea destinados a proyectos que contribuyen a poner en valor el Parque Nacional.

El mirador se ubica al final de la antigua carretera norte, recientemente denominada Avenida de Almonte, en un enclave desde el que confluyen algunos de los paisajes más representativos del municipio, como el pinar, el entorno de Doñana y el océano Atlántico.

Durante la inauguración, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, destacó el valor estratégico de este nuevo espacio, llamado a convertirse en punto de partida y llegada de las excursiones al Espacio Natural de Doñana y en un nuevo atractivo para el turismo del municipio.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su enfoque ambiental. La actuación ha incorporado pasos de faunapara facilitar el desplazamiento seguro de animales, especialmente reptiles, que cruzan habitualmente esta vía. Además, el pavimento empleado ha sido diseñado con materiales capaces de reducir la temperatura superficial del suelo, minimizando el impacto del calor sobre la fauna durante los meses estivales.

El proyecto también ha prestado especial atención a la accesibilidad, con un diseño que facilita el acceso tanto a vehículos como a personas con movilidad reducida. Según explicó el alcalde, el objetivo es que cualquier visitante pueda disfrutar de este enclave natural en igualdad de condiciones.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Almonte continúa impulsando un modelo de desarrollo turístico compatible con la conservación del medio ambiente, dotando al entorno de nuevas infraestructuras sostenibles que mejoran la experiencia de los visitantes y contribuyen a la protección de uno de los espacios naturales más valiosos de Europa.

El nuevo mirador se incorpora así a la oferta turística y ambiental de Matalascañas y Doñana como un espacio privilegiado para contemplar la unión entre el pinar, el litoral y el parque nacional, reforzando la apuesta municipal por un turismo sostenible y de calidad.