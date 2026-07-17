Más de 208.000 euros para mejorar los centros educativos de Trigueros

La Junta de Andalucía está ejecutando distintas actuaciones de mejora en los centros educativos de Trigueros con una inversión total de 208.101,24 euros durante el presente curso escolar. Los trabajos se desarrollan en el CEIP Fray Claudio, el IES Dolmen de Soto y el CEIP Triana, dentro de varios programas destinados a modernizar las infraestructuras educativas.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, ha visitado las obras junto al gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Alberto Moreno; el alcalde de Trigueros, Vidal Blanco, y miembros de la Corporación municipal para conocer el avance de las actuaciones.

En el CEIP Fray Claudio se está habilitando un nuevo aseo adaptado con una inversión de 40.218,83 euros, una actuación incluida en el programa de Obras de Escolarización de Verano para el curso 2026-2027. Los trabajos comenzaron el pasado 7 de julio y está previsto que concluyan el 7 de septiembre.

La intervención permitirá dotar al centro de un espacio adaptado para personas con discapacidad, equipado con ducha, lavabo e inodoro accesibles, además de contar con superficie suficiente para instalar una camilla, mejorando así la atención al alumnado con necesidades específicas.

Por su parte, en el IES Dolmen de Soto se encuentran prácticamente finalizadas las obras de sustitución de los cerramientos de pavés de vidrio de la fachada principal, una actuación que cuenta con una inversión de 170.993,99 euros. Los trabajos incluyen la instalación de nuevas carpinterías metálicas con vidrios laminares para mejorar la seguridad, la estanqueidad y la entrada de luz natural al edificio, además de la reparación de una cornisa de hormigón que presentaba un avanzado estado de deterioro.

Durante la visita, Carlos Soriano destacó el esfuerzo inversor que la Junta está realizando para mejorar las instalaciones educativas del municipio y señaló que estas actuaciones buscan ofrecer espacios más seguros, accesibles y adaptados a las necesidades de la comunidad educativa.

A estas obras se suma la actuación de sombreado ejecutada este mismo curso en el CEIP Triana, enmarcada en el Plan de Confort Climático, con una inversión de 7.088,80 euros, destinada a mejorar las condiciones de bienestar del alumnado en las zonas exteriores del centro.

Las actuaciones forman parte de los programas de Confort Climático, Mejora Tu Centro II, Plan Andalucía Actúa y otras líneas de inversión impulsadas por la Junta de Andalucía para la modernización de las infraestructuras educativas de la provincia.