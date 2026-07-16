Villarrasa acogerá una prueba de la Copa de Andalucía de Doma Vaquera

Villarrasa será el escenario el próximo 31 de julio, a partir de las 21.00 horas, de una de las pruebas puntuables de la VI Copa de Andalucía de Doma Vaquera de Caballos Jóvenes, una cita que convertirá al municipio en punto de encuentro para aficionados y profesionales de esta disciplina ecuestre.

La competición tendrá lugar en el recinto ferial con entrada gratuita y reunirá a jinetes y ejemplares jóvenes procedentes de diferentes provincias andaluzas, consolidando a Villarrasa dentro del circuito oficial de la doma vaquera.

La presentación del evento se ha celebrado en la Diputación de Huelva con la participación del diputado de Deportes, Juan Daniel Romero; el alcalde de Villarrasa y diputado provincial, Arturo Alpresa; la concejala de Deportes, Estefanía Martín; y el jinete profesional Alejandro Gutiérrez.

Durante el acto, Juan Daniel Romero destacó que se trata de una cita "importante e imprescindible para los amantes del mundo del caballo", subrayando el protagonismo de los caballos jóvenes, que inician su formación y competición en esta modalidad. Además, animó tanto a los aficionados como al público en general a asistir a una jornada que combinará deporte, tradición y convivencia.

Por su parte, el alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa, señaló que acoger una prueba oficial de la Copa de Andalucía supone un importante impulso para el municipio y un reconocimiento a la afición ecuestre existente en la provincia de Huelva. Asimismo, destacó que el horario nocturno permitirá disfrutar del espectáculo en unas condiciones más favorables durante el verano.

El regidor explicó también que el Ayuntamiento lleva semanas preparando las instalaciones para garantizar que tanto la pista como el recinto ferial presenten las mejores condiciones para el desarrollo de la competición. Además, durante la jornada habrá un servicio de ambigú cuya recaudación se destinará a colaborar con la Cabalgata de Reyes Magos de Villarrasa.

Alpresa recordó igualmente la tradición de la doma vaquera en el municipio, donde durante años la Hermandad de San Isidro organizó concursos de esta modalidad. Tras la exhibición celebrada el pasado año, la celebración de una prueba oficial puntuable representa, según indicó, un paso más en la recuperación de esta tradición.

La organización espera reunir a un importante número de participantes y aficionados en una noche dedicada a la promoción de la doma vaquera y al futuro de esta disciplina a través de los caballos jóvenes.