Avanzan las obras de reparación de la Residencia Escolar Javier López de Valverde

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional continúa con las obras de reparación de la Residencia Escolar Javier López, en Valverde del Camino, una actuación destinada a subsanar los daños provocados por los temporales registrados a comienzos de este año y garantizar que el centro esté plenamente operativo para el inicio del curso 2026-2027.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Huelva, Carlos Soriano, ha visitado las instalaciones para comprobar la evolución de los trabajos, acompañado por el director del centro, Jesús Llanes; el gerente de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) en Huelva, Alberto Moreno; la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, Ángela Ramos; y la concejala del PP en el Ayuntamiento de Valverde del Camino, Cristina Malavé.

Las obras, incluidas en el programa de actuaciones tras los temporales de febrero de 2026, cuentan con un presupuesto de 131.627,30 euros. Los trabajos comenzaron el pasado 13 de mayo y está previsto que finalicen el 13 de septiembre.

La intervención contempla la reparación integral de las cubiertas inclinadas y planas del edificio, que resultaron dañadas por las fuertes lluvias. Además de la renovación de los sistemas de impermeabilización, también se están reparando los desperfectos ocasionados por las filtraciones en espacios interiores y fachadas.

Durante la visita, Carlos Soriano destacó el buen ritmo de ejecución de las obras y aseguró que el objetivo es que la residencia pueda recibir al alumnado en las mejores condiciones de seguridad, funcionalidad y confort desde el inicio del próximo curso.

El delegado también puso en valor el conjunto de inversiones previstas para Valverde del Camino durante este año, que ascienden a cerca de 730.000 euros y abarcan actuaciones de mejora de infraestructuras, eficiencia energética, digitalización de las aulas, refuerzo de la Formación Profesional y reparación de daños ocasionados por los temporales.

Entre ellas figuran 143.256 euros para el programa de Confort Climático en ocho centros educativos, 113.952 eurospara actuaciones de mejora y adquisición de material, 225.472 euros destinados al programa de Aulas Digitales, 43.041 euros para equipamiento informático y 6.307 euros para reforzar el ciclo de Cocina y Gastronomía del IES Diego Angulo.

Asimismo, está prevista una inversión adicional de 25.000 euros para reparar la cubierta del taller del IES Diego Angulo, afectada también por los temporales.

Por su parte, el director de la Residencia Escolar Javier López agradeció la inversión realizada en el centro y destacó la rapidez con la que, según señaló, la Delegación Territorial ha atendido las necesidades planteadas por la comunidad educativa.