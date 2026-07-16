Almonte culmina la reconstrucción del paseo marítimo de Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte ha finalizado la reconstrucción del paseo marítimo de Matalascañas tras cuatro meses de trabajos ininterrumpidos, una actuación que ha permitido recuperar esta infraestructura estratégica después de los daños ocasionados por los temporales y dejarla operativa antes del inicio de la temporada alta de verano.

Según ha informado el Consistorio, la intervención ha supuesto una de las mayores obras ejecutadas en el litoral onubense en los últimos años, con el objetivo de garantizar la seguridad, la accesibilidad y el uso de uno de los espacios más transitados del núcleo costero.

La actuación ha requerido un importante despliegue logístico. Durante cuatro meses, una media de 22 camiones bañera abastecieron diariamente la obra con material procedente de las canteras de la Sierra de Huelva, completando más de 5.200 desplazamientos. Posteriormente, tres camiones extraviales se encargaban de distribuir la piedra hasta el frente de trabajo.

En total, se han colocado 68.103 toneladas de escollera, formadas por bloques de piedra de entre una y cinco toneladas, además de 27.628 metros cúbicos de todo-uno, material que constituye la base de la nueva defensa marítima. A ello se suman 2.157 metros cúbicos de hormigón desactivado para la ejecución del nuevo pavimento.

En conjunto, la obra ha movilizado cerca de 132.000 toneladas de piedra, unas cifras que reflejan la magnitud de una intervención ejecutada en un plazo de apenas cuatro meses.

El Ayuntamiento atribuye la rapidez de los trabajos al esfuerzo coordinado entre técnicos, empresas constructoras, transportistas, operadores de maquinaria y explotaciones mineras, lo que ha permitido que Matalascañas sea uno de los primeros enclaves costeros afectados por los temporales en recuperar completamente su paseo marítimo.

Con la finalización de esta actuación, el Consistorio de Almonte destaca su compromiso con la mejora de las infraestructuras del núcleo costero y con la búsqueda de soluciones que permitan afrontar con mayores garantías los efectos de los temporales y la evolución del litoral.