El yacimiento de huellas fósiles de Matalascañas, entre los 100 enclaves cuaternarios más importantes de España

Espacio Natural de Doñana ha anunciado en sus redes sociales que el yacimiento de huellas fósiles de Matalascañas ha sido reconocido oficialmente como AEQUA QSite, una distinción concedida por la Asociación Española para el Estudio del Cuaternario (AEQUA) que lo incorpora a la selección de los cien lugares de referencia para el estudio del Cuaternario en España.

El enclave, conocido como Matalascañas Trampled Surface (MTS) y situado en el acantilado de El Asperillo, dentro del Espacio Natural de Doñana, alberga una de las superficies fósiles más relevantes de Europa.

Según ha explicado el Espacio Natural de Doñana, las investigaciones realizadas han permitido documentar cientos de huellas y rastros fosilizados de grandes mamíferos y aves que frecuentaban hace unos 150.000 años una antigua laguna costera asociada a sistemas dunares. Entre las especies identificadas figuran elefantes de colmillos rectos, uros, ciervos, jabalíes, lobos, flamencos, anátidas y otras aves limícolas, además de rastros de insectos y raíces.

Uno de los aspectos más destacados del yacimiento es la presencia de rastros atribuidos a Homo neanderthalensis, asociados a más de 300 piezas de industria lítica musteriense, lo que convierte a Matalascañas en uno de los pocos lugares del mundo donde es posible estudiar conjuntamente la actividad de los neandertales y la fauna con la que convivieron.

La superficie fósil ha sido incluida en la primera edición del volumen QSites España, publicada con motivo del 40 aniversario de AEQUA, donde comparte reconocimiento con enclaves de gran relevancia científica como Atapuerca, Altamira, El Sidrón, Orce, Baelo Claudia o el Teide.

El Espacio Natural de Doñana destaca que este reconocimiento supone un importante respaldo al trabajo del equipo científico internacional que investiga el yacimiento y consolida a Matalascañas como un referente europeo para el estudio de los neandertales y de los ecosistemas costeros del Pleistoceno, además de reforzar la investigación, la conservación y la divulgación de este singular patrimonio natural y arqueológico.