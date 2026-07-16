La ONCE reparte 70.000 euros en Isla Cristina con dos cupones premiados

La suerte volvió a sonreír este miércoles a la provincia de Huelva. La ONCE ha repartido 70.000 euros en Isla Cristinagracias a la venta de dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Los boletos fueron vendidos por el agente vendedor Francisco Javier Beltrán, quien llevó la fortuna a dos acertantes de la localidad durante el sorteo celebrado este miércoles.

Con este premio, la ONCE vuelve a dejar un importante reparto económico en la provincia, manteniendo su compromiso con la creación de empleo para personas con discapacidad y con la financiación de programas sociales.

Los dos cupones premiados suponen un total de 70.000 euros repartidos en Isla Cristina, una noticia que ha sido recibida con satisfacción tanto por el vendedor como por la organización.