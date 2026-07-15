El Hospital de Riotinto estrena unos nuevos paritorios más modernos y humanizados

El Hospital de Riotinto ha puesto en funcionamiento sus nuevos paritorios, unas instalaciones que suponen un importante avance en la atención al nacimiento gracias a un modelo más moderno, seguro y humanizado para madres y recién nacidos.

El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, acompañado por la delegada territorial de Salud, Manuela Caro, y la gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte, María Paz Pérez, ha visitado las nuevas dependencias, destacando que esta actuación forma parte de la mayor remodelación realizada en el centro hospitalario desde su inauguración hace 42 años.

La intervención se integra en el proyecto de reforma del bloque quirúrgico y del área de Obstetricia y Ginecología, con una inversión global superior a los 6,7 millones de euros, de los que 1,9 millones se han destinado a los nuevos paritorios.

Las instalaciones incorporan tres salas individuales de dilatación, parto y recuperación, permitiendo que la mujer permanezca en el mismo espacio durante todo el proceso de alumbramiento. Además, el área dispone de una nueva consulta de urgencias ginecológicas y tres consultas de Obstetricia y Ginecología, siguiendo las recomendaciones del Proyecto para la Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía.

Estas mejoras beneficiarán a los aproximadamente 316 partos que se registran cada año en el Hospital de Riotinto, reforzando la seguridad clínica, optimizando los circuitos asistenciales y ofreciendo una atención más centrada en las necesidades de las mujeres y sus familias.

Paralelamente, continúan avanzando las obras del nuevo bloque quirúrgico, que ya se encuentran al 80 % de ejecución. El proyecto contempla la renovación de los cuatro quirófanos existentes, la construcción de un quinto, la creación de un hospital de día quirúrgico, una nueva área de reanimación y la incorporación de equipamiento de última generación, con el objetivo de incrementar la capacidad asistencial, reducir las listas de espera y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales.

En conjunto, las actuaciones previstas supondrán la incorporación de más de 2.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones y forman parte del plan de modernización sanitaria impulsado en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, donde en los últimos años se han destinado cerca de 16 millones de euros a la renovación de infraestructuras y equipamientos.