Punta Umbría refuerza la seguridad para la procesión de la Virgen del Carmen

El Ayuntamiento de Punta Umbría pondrá en marcha este jueves, 16 de julio, un dispositivo especial de seguridad con motivo de la procesión de la Virgen del Carmen, Patrona de la localidad, una de las celebraciones más multitudinarias y representativas del municipio.

Como principal novedad, el Consistorio ampliará los pasillos de seguridad que se implantaron el pasado año en la calle Ancha. Además de mantenerse en este enclave, también se habilitarán en la Cuesta del Carmen y en el entorno de la capilla de Lourdes, tres de los puntos con mayor concentración de público durante el recorrido.

El objetivo de esta medida es facilitar el tránsito de los costaleros, la banda de música y el resto de la comitiva, al tiempo que se garantiza la seguridad de los miles de vecinos y visitantes que acompañarán a la Virgen del Carmen.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio González, ha destacado que la experiencia del pasado año fue "muy positiva", motivo por el que el Ayuntamiento ha decidido ampliar este sistema de protección para mejorar la movilidad y la seguridad durante toda la procesión.

Por su parte, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha apelado a la colaboración ciudadana para que la jornada transcurra con normalidad, pidiendo a vecinos y visitantes que respeten las indicaciones de la Policía Local, los Vigilantes Municipales y la organización.

El dispositivo estará formado por efectivos de la Policía Local y Vigilantes Municipales, que regularán el tráfico, controlarán los accesos y velarán por el cumplimiento de las restricciones de estacionamiento establecidas en distintos puntos del itinerario. Entre ellos figuran la salida de la parroquia de Santa María del Mar, los accesos a la Barriada del Carmen, la Cuesta del Carmen y las calles Sextante, Ribera y Cuesta de los Dolores.

La procesión comenzará a las 17.30 horas, tras la misa prevista a las 17.00 horas en la parroquia de Santa María del Mar. El recorrido llevará a la Patrona por las principales calles del municipio hasta la playa, donde se vivirá uno de los momentos más emotivos con la entrada de la Virgen en el mar y la tradicional ofrenda floral en memoria de los marineros fallecidos. Posteriormente, la imagen continuará su recorrido hasta la capilla de Lourdes, donde está prevista su recogida en torno a la una de la madrugada.

Las Fiestas de la Virgen del Carmen, declaradas de Interés Turístico de Andalucía, volverán a congregar a miles de personas en una celebración que constituye una de las tradiciones más arraigadas de Punta Umbría y de su estrecha vinculación con el mar.