Lepe celebrará el 26 de julio su tradicional Día en Aquópolis

El Ayuntamiento de Lepe y Aquópolis Cartaya han presentado una nueva edición del Día de Lepe en Aquópolis, una iniciativa que se celebrará el próximo domingo 26 de julio y que permitirá a los vecinos de la localidad disfrutar del parque acuático a un precio reducido.

La presentación ha contado con la participación de la concejala de Turismo, Elena Vélez, y del director de Aquópolis Cartaya, Rodrigo Casado, quienes han animado a los leperos a participar en una jornada que ya se ha convertido en una de las citas habituales del verano.

Las entradas tendrán un precio único de 14,90 euros tanto para niños como para adultos. Podrán adquirirse el mismo día en las taquillas del parque o de forma anticipada a través de internet, aplicando el código promocional DIALEPE26. La promoción dispone de plazas limitadas y será necesario presentar el DNI para acreditar la residencia en Lepe.

Desde Aquópolis recuerdan además que no está permitido acceder al recinto con sombrillas particulares.

El Día de Lepe en Aquópolis alcanza este año su decimosexta edición, consolidándose como una actividad que cada verano reúne a centenares de familias de la localidad para disfrutar de una jornada de ocio en el parque acuático de Cartaya.