Almonte 100x100 pide revisar el contrato de la zona azul de Matalascañas

El grupo municipal Almonte 100x100 ha registrado una moción para el próximo Pleno del Ayuntamiento en la que solicita la revisión de oficio del contrato de la zona ORA de Matalascañas, adjudicado en septiembre de 2025 por un periodo de 30 años.

La formación sostiene que el contrato fue adjudicado sin que estuviera aprobada la ordenanza municipal encargada de regular aspectos como las tarifas, los horarios o las exenciones, una normativa que, según recuerda, ha sido rechazada en dos ocasiones por el Pleno. A su juicio, esta situación ha dado lugar a un contrato que no puede aplicarse.

Almonte 100x100 también señala que la adjudicación está siendo investigada en un procedimiento judicial, aunque considera que ello no impide que el Ayuntamiento actúe desde el ámbito administrativo para revisar el expediente.

La moción plantea que el Pleno acuerde iniciar la revisión de oficio del contrato, suspender cautelarmente sus efectos mientras se tramita el procedimiento y solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía, órgano que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la adjudicación y determinar si procede mantenerla o declararla nula.

Desde la formación aseguran que su objetivo es aportar seguridad jurídica y evitar que, en caso de que el contrato sea declarado ilegal en el futuro, las posibles consecuencias económicas recaigan sobre las arcas municipales.

Asimismo, Almonte 100x100 reitera su rechazo al modelo planteado para la zona azul en Matalascañas, aunque matiza que sí respaldaría un sistema limitado a la primera línea de playa y a las zonas comerciales, rechazando, en cambio, la implantación del estacionamiento regulado en la totalidad del núcleo costero durante tres décadas.

Por último, el grupo hace un llamamiento a los concejales que respaldaron la adjudicación para que apoyen la revisión del expediente y permitan que un órgano independiente determine la legalidad del contrato.