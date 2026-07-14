La Parroquia de la Asunción de Almonte se prepara para la Venida de la Virgen

La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte continúa con los trabajos de acondicionamiento del templo de cara a la próxima Venida de la Virgen del Rocío, que llegará al municipio el próximo 20 de agosto para permanecer durante nueve meses, como marca la tradición.

Entre las actuaciones que ya se están desarrollando destacan los trabajos de pintura del interior del templo. La intervención cuenta con la donación de más de 1.000 litros de pintura Proexil por parte de Pinturas Alejo, así como con la colaboración de Procolor como proveedor de los materiales. La ejecución de los trabajos corre a cargo de Pinturas Almonte, empresa que ya ha participado en anteriores preparativos de la Venida.

La Hermandad Matriz de Almonte participa activamente en estas labores de adecuación, colaborando en diferentes actuaciones destinadas a garantizar que la parroquia reúna las mejores condiciones para acoger a la Patrona. Además de la pintura, los trabajos incluyen labores de limpieza, revisión de instalaciones, pequeñas reformas, adecuación de distintos espacios y la instalación de sistemas de seguridad, todo ello en coordinación con la Parroquia.

La estancia de la Virgen del Rocío en la iglesia parroquial supone un importante despliegue organizativo y técnico, por lo que la Hermandad Matriz sigue de cerca la evolución de unos trabajos que se intensificarán conforme se acerque la fecha del traslado.

La Virgen del Rocío partirá de la aldea al atardecer del próximo 19 de agosto y llegará a Almonte al amanecer del día 20, iniciando así un periodo de nueve meses en la Parroquia de la Asunción que constituye uno de los acontecimientos religiosos y sociales más importantes para el municipio.