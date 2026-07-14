Punta Umbría asegura que invierte un 60 % más en El Portil de lo que recauda

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha hecho público un informe elaborado por la Intervención Municipal en el que sostiene que destina al núcleo de El Portil un 60 % más de recursos de los que recauda a través de sus principales impuestos y tasas.

El documento, solicitado por el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, complementa de forma voluntaria la información requerida por la Asociación de Vecinos de El Portil al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Según el informe, el Consistorio recauda en este núcleo 1,56 millones de euros por conceptos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y la tasa por entrada de vehículos, mientras que el gasto municipal destinado a El Portil asciende a casi 2,5 millones de euros.

El Ayuntamiento destaca además que, en menos de dos años, ha movilizado más de dos millones de euros en inversiones para ejecutar actuaciones destinadas a resolver problemas históricos y mejorar las infraestructuras del núcleo costero.

Entre las principales intervenciones realizadas figuran la renovación del colector de saneamiento, la reconstrucción de una arqueta considerada estratégica para la red, la construcción de una escollera de protección, así como actuaciones de mejora en el asfaltado, el alumbrado público, la protección del litoral y otras infraestructuras municipales.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha señalado que este informe ofrece "una visión objetiva y rigurosa de la realidad económica de El Portil" y ha asegurado que el documento reafirma el compromiso del equipo de Gobierno de continuar invirtiendo en este núcleo "con hechos, inversiones y transparencia".