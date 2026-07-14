Trigueros se prepara para vivir las fiestas del Carmen

Trigueros afronta este fin de semana uno de los momentos más importantes de su calendario con la celebración de las fiestas patronales en honor a, una tradición conque volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a la patrona del municipio.

El acto central tendrá lugar el sábado 18 de julio, cuando la imagen de la Virgen del Carmen recorra las calles de la localidad en su solemne procesión, siguiendo uno de los tres itinerarios tradicionales que se alternan cada año. Será, una vez más, el momento más esperado de unas fiestas que combinan devoción, patrimonio y ambiente festivo.

La diputada provincial de Cultura y concejala de Festejos de Trigueros, Gracia Baquero, ha destacado que estas celebraciones forman parte del patrimonio cultural de la provincia y representan un legado que ha pasado de generación en generación. En este sentido, ha subrayado el trabajo del Ayuntamiento y de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen por mantener viva una tradición con siglos de historia.

Por su parte, el concejal de Cultura, Benito Conde, ha señalado que las fiestas son también un punto de encuentro para quienes regresan al municipio durante estos días, poniendo en valor el carácter acogedor de Trigueros y la profunda vinculación de los vecinos con su patrona.

Desde el pasado jueves se celebra la novena en la iglesia del antiguo convento del Carmen, organizada por la Hermandad, que culminará el sábado con la Función Principal, prevista para las 20.00 horas, en la que participará la Coral Polifónica Gaudeamus de Trigueros. Posteriormente tendrá lugar la procesión, acompañada musicalmente por la Asociación Músico-Cultural José del Toro Camacho.

Las calles volverán a lucir engalanadas con arcos, flores de papel y decoraciones elaboradas por los propios vecinos para recibir el paso de la Virgen, una de las imágenes más características de estas fiestas.

Junto a la programación religiosa, la Plaza del Carmen acogerá desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de julio la tradicional verbena popular, con actuaciones musicales y actividades para todos los públicos. La organización ha previsto además que, si España disputa la final del Mundial de Fútbol el domingo, el partido pueda seguirse en una pantalla gigante instalada en la plaza. El cierre de las fiestas correrá a cargo del concierto de la cantaora María Ángeles Cruzado.

La presidenta de la Hermandad, Isabel Domínguez, ha recordado que la devoción a la Virgen del Carmen se remonta a la llegada de los Carmelitas a Trigueros en 1522, un legado que, según ha señalado, constituye una responsabilidad conservar y transmitir a las futuras generaciones.

El cartel anunciador de esta edición, obra de Rocío Rodríguez, representa a la Virgen sobre un fondo inspirado en el hábito carmelita, incorporando además la silueta de Trigueros bajo el manto protector de la patrona como símbolo de la estrecha relación entre el pueblo y su Virgen del Carmen.