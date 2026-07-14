Palos entrega ayudas a familias, mayores y universitarios

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha realizado una nueva entrega de ayudas sociales destinadas a respaldar a familias, personas mayores, vecinos con discapacidad y estudiantes del municipio, reforzando así su política de bienestar y apoyo a distintos colectivos.

En esta ocasión, 20 familias han recibido el Cheque Bebé, una ayuda de 1.200 euros por nacimiento o adopción que se eleva hasta los 1.500 euros en el caso de familias numerosas. Esta subvención debe destinarse a compras en los establecimientos del comercio local, con el objetivo de favorecer tanto a las familias como al tejido económico del municipio.

Además, cada recién nacido ha recibido un árbol dentro de la iniciativa 'Un nacimiento, un árbol', un proyecto simbólico que une el crecimiento de los nuevos vecinos con el compromiso del municipio con el medio ambiente.

Durante la jornada también se entregaron cinco ayudas para la adaptación de baños en viviendas de personas mayores y con discapacidad. Cada beneficiario recibirá una subvención de 1.150 euros destinada a eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad y seguridad en sus hogares.

La educación también tuvo un papel protagonista con la concesión de 13 becas universitarias para estudiantes de Palos de la Frontera. Estas ayudas cubren hasta el 75 % del coste de la primera matrícula y el 50 % de la segunda, facilitando el acceso y la continuidad de los estudios superiores.

Con esta nueva entrega de ayudas, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por una política social orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos, favorecer la igualdad de oportunidades y apoyar a las familias en diferentes etapas de su vida, al tiempo que impulsa el comercio local y la formación de los jóvenes del municipio.