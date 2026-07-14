Bonares recuperará el entorno de Nuevo Arenal con 1,4 millones

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado las obras de recuperación y regeneración del entorno de, en Bonares, una actuación que supondrá una inversión dey permitirá transformar una de las zonas más degradadas del municipio en un nuevo espacio verde de uso público.

La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo, ha visitado el inicio de los trabajos junto a la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el alcalde de Bonares, Juan Antonio García. El proyecto forma parte del Marco de Actuaciones para Doñana impulsado por el Gobierno de España.

La intervención se desarrollará sobre una superficie de 56.616 metros cuadrados y contará con un plazo de ejecución de doce meses. El objetivo es recuperar ambientalmente este espacio e integrarlo en la trama urbana del municipio para convertirlo en una nueva zona de esparcimiento para los vecinos.

Martín Murillo destacó que esta actuación demuestra que "la restauración ambiental y la mejora de las condiciones de vida de la población van de la mano", enmarcando el proyecto dentro del plan de inversiones del Gobierno para el entorno de Doñana.

Un espacio más sostenible

El proyecto incorpora diferentes medidas orientadas a la sostenibilidad y al ahorro de recursos. Entre ellas destacan la recogida de aguas pluviales mediante aljibes para su reutilización en tareas de riego y limpieza, la instalación de alumbrado de alta eficiencia energética, sistemas urbanos de drenaje sostenible y pavimentos permeables que favorecen la infiltración del agua de lluvia y reducen la escorrentía.

Además, se crearán nuevas zonas de sombra mediante la plantación de especies autóctonas, se instalará mobiliario urbano adaptado y se desarrollará un diseño pensado para favorecer la integración paisajística del espacio y minimizar el impacto ambiental.

El alcalde de Bonares, Juan Antonio García, subrayó que la actuación permitirá recuperar un área muy degradada para ponerla al servicio de la ciudadanía, al tiempo que contribuirá a una gestión más eficiente del agua siguiendo los criterios medioambientales del Marco para Doñana.

Cinco proyectos para Bonares

La recuperación de Nuevo Arenal forma parte de un paquete de cinco proyectos financiados por el MITECO en Bonares con una inversión global de 4,1 millones de euros. Entre ellos figuran la creación de un vivero de empresas para actividades sostenibles, un aparcamiento disuasorio en un espacio renaturalizado, la mejora de las redes de saneamiento y actuaciones destinadas a incrementar la eficiencia energética de instalaciones municipales.

Además, dentro del Marco para Doñana, el municipio desarrollará proyectos de inclusión social dirigidos a personas temporeras y colectivos vulnerables mediante la contratación de nuevos técnicos para reforzar los servicios sociales.

El Marco de Actuaciones para Doñana contempla una inversión estatal superior a 700 millones de euros hasta 2028, con proyectos destinados a compatibilizar la conservación ambiental del espacio natural con el desarrollo sostenible de los municipios de su entorno.