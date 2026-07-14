Punta Umbría celebrará una gala benéfica por las víctimas de Adamuz

Punta Umbría acogerá el próximounaa favor de la, una iniciativa solidaria cuya recaudación servirá para financiar la labor de apoyo a las familias afectadas y afrontar los gastos que la entidad está asumiendo en la defensa de sus reivindicaciones.

El evento, presentado este martes por el Ayuntamiento y la asociación, se celebrará a partir de las 20.30 horas en la Plaza de las Artes, espacio cedido por el Consistorio para la celebración de esta cita solidaria.

El alcalde de Punta Umbría destacó que esta iniciativa da continuidad al compromiso adquirido por el Ayuntamiento con las víctimas tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero, recordando que el Consistorio ofreció apoyo psicológico a las familias a través de los Servicios Sociales y se personó como acusación popular en el procedimiento judicial.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, explicó que la gala nace con el objetivo de recaudar fondos para afrontar los gastos derivados de la actividad de la entidad, entre ellos los costes judiciales necesarios para ejercer la defensa de los afectados.

Samper señaló que la asociación abonó recientemente 3.000 euros en el Juzgado de Montoro para poder personarse en la causa por la vía penal, un desembolso que, según indicó, refleja el esfuerzo económico que están realizando para continuar reclamando "verdad, justicia y responsabilidades".

La gala contará con la participación altruista de numerosos artistas, entre ellos DJ Manu, Rosam, Marabuja, Yapale, Alana & Rohi Studio, Aníbal Domínguez, la comparsa Los Mariposas, Antonio Jaraque, Rocío Orta, Ángel Barroso y Nono Ortiz, además de otras colaboraciones.

Durante la velada habrá servicio de barra con comida y bebida donadas por Supermercados El Jamón, cuya recaudación también se destinará íntegramente a la causa.

Las entradas-donativo tienen un precio de 10 euros y podrán adquirirse en distintos establecimientos de Punta Umbría, además de existir una Fila Cero para quienes deseen colaborar sin asistir al evento.

El Ayuntamiento y la asociación han animado a vecinos, visitantes y veraneantes a participar en esta cita solidaria para mostrar su respaldo a las víctimas del descarrilamiento de Adamuz y contribuir a la labor que desarrolla la entidad.