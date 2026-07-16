Aroche presenta una feria taurina con un gran mano a mano de rejones

Aroche ha presentado oficialmente la programación de su, un ciclo que se celebrará los díasy que volverá a situar a la localidad serrana entre las principales citas taurinas del verano andaluz.

La feria ha sido organizada por el empresario y ganadero José Luis Pereda y el empresario local Manuel Sevillano, con la colaboración del Ayuntamiento de Aroche. El acto de presentación tuvo lugar en el Hotel Casa Palacio Conde del Álamo y estuvo presidido por la alcaldesa, Cristina Romero, junto a los responsables de la organización.

El plato fuerte llegará el sábado 22 de agosto, a las 19.30 horas, con un atractivo mano a mano de rejones entre el onubense Andrés Romero y el joven rejoneador Sebastián Fernández, quienes lidiarán reses de la ganadería portuguesa de D. Herculano Silva.

El festejo contará además con la participación del Real Grupo de Forcados Amadores de Moura, una de las agrupaciones portuguesas más reconocidas de esta modalidad, reforzando el vínculo taurino entre España y Portugal.

La programación comenzará un día antes, el viernes 21 de agosto, con un encierro y suelta de vacas de la ganadería de José Luis Pereda, una cita que busca mantener viva una de las tradiciones más arraigadas del municipio.

La organización ha fijado precios populares para facilitar la asistencia del público. La entrada al encierro tendrá un precio de 7 euros, mientras que las localidades para el festejo de rejones costarán 20 euros para el público general, 18 eurospara jubilados y 14 euros para menores de 14 años.

Durante la presentación, Manuel Sevillano aseguró que el cartel ha sido confeccionado "con mucha ilusión" y mostró su convencimiento de que será uno de los grandes acontecimientos taurinos del verano. Por su parte, José Luis Pereda destacó la calidad de los actuantes y del ganado anunciado, además de agradecer el respaldo institucional del Ayuntamiento.

La alcaldesa de Aroche, Cristina Romero, puso en valor el esfuerzo realizado por los organizadores para mantener una feria de primer nivel pese al incremento de los costes y las dificultades que supone organizar este tipo de espectáculos. Asimismo, animó a vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas que volverán a convertir a Aroche en punto de encuentro para los aficionados a la tauromaquia.