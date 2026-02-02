Zufre acogerá del 6 al 8 de febrero la XXII Feria del Aceite de Oliva ‘Oleozufre 2026’ y la XVIII Feria de Productos Serranos

El municipio de Zufre se prepara para celebrar del 6 al 8 de febrero la XXII Feria del Aceite de Oliva ‘Oleozufre 2026’ y la XVIII Feria de Productos Serranos, una cita ya plenamente consolidada que vuelve a situar a la localidad como motor de dinamización económica, promoción turística y puesta en valor de los productos de la Sierra onubense.

La presentación oficial ha contado con la participación del diputado provincial Manuel Cayuela; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zufre, Ángela Matito; el presidente de la Cooperativa Oleozufre, Carlos Hernández; y el secretario de Relaciones Institucionales de la cooperativa, Felipe Garzón.

Durante el acto, Manuel Cayuela destacó el respaldo de la Diputación de Huelva a una feria “totalmente consolidada y convertida en un claro ejemplo de dinamización económica en la Sierra”. El diputado subrayó que Oleozufre “no solo permite conocer el aceite de oliva y sus excelentes características organolépticas, sino que también es una magnífica oportunidad para descubrir Zufre y su valioso casco histórico”, animando a la ciudadanía a visitar el municipio durante el fin de semana.

Por su parte, Ángela Matito recordó que la feria “nació hace más de veinte años como el sueño de unas pocas personas del pueblo” y que hoy es un evento conocido más allá del ámbito provincial. La edil señaló que, pese a las previsiones meteorológicas, la programación incluirá actividades al aire libre y en espacios cubiertos, pensadas para todos los públicos, y anunció la llegada de visitantes mediante autobuses organizados desde otros municipios.

Matito también adelantó que este año el Ayuntamiento concederá el galardón ‘Oliva de Plata’ en la categoría de entidad a la Diputación de Huelva, “por su apoyo constante y su compromiso con Zufre”.

Desde la Cooperativa Oleozufre, Felipe Garzón puso en valor el esfuerzo de los olivareros locales y la singularidad de su producción, recordando que se trata de olivar de sierra, difícil de mecanizar, procedente en muchos casos de olivares centenarios de variedad manzanilla, parte de ellos en producción ecológica dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Garzón destacó que la cooperativa es actualmente “la única industria agroalimentaria del municipio y una pieza clave para mantener viva su economía”.

Con estas dos ferias, Zufre volverá a convertirse durante tres días en punto de encuentro para productores, visitantes y amantes de la gastronomía y el patrimonio serrano, consolidando su papel como referente agroalimentario y cultural de la provincia.