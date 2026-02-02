El Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé alerta del mal estado de carreteras y caminos por las últimas lluvias

El Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé ha emitido un aviso a la población ante el deterioro de carreteras y caminos del término municipal como consecuencia del mal tiempo y las lluvias persistentes registradas en los últimos días.

Desde el Consistorio se hace un llamamiento a la máxima prudencia al volante, advirtiendo de la existencia de daños que dificultan la circulación, al tiempo que se informa de que ya se está trabajando para solventar y reducir las incidencias detectadas.

La situación es especialmente preocupante en la carretera HU-9105, que enlaza la N-435 con Cumbres de San Bartolomé, donde las lluvias torrenciales han provocado desprendimientos en las paredes lindantes, socavones y la acumulación de grandes balsas de agua, debido a la falta de evacuación, lo que complica seriamente el tráfico. Esta vía es titularidad de la Diputación de Huelva, cuyos servicios de mantenimiento ya han sido informados del estado de la carretera.

Asimismo, desde la Alcaldía se ha comunicado que, a través de la modificación de crédito número 7 de la Diputación, se incluye el arreglo integral de la HU-9105, en el tramo comprendido entre la N-435 y Cumbres de San Bartolomé, con una inversión prevista de 300.000 euros.

El Ayuntamiento ha reiterado su petición de extremar la precaución y ha agradecido la colaboración y comprensión de los vecinos mientras se desarrollan las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad