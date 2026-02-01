La Diputación de Huelva abre la convocatoria de ayudas para participar en el Salón Gourmets 2026

La Diputación de Huelva ha abierto el plazo de la convocatoria de subvenciones en especie destinadas a facilitar la participación de empresas onubenses en el Salón Gourmet 2026, que celebrará su 39ª edición del 13 al 16 de abril en IFEMA-Madrid, uno de los principales escaparates internacionales del sector gastronómico y agroalimentario.

La iniciativa permitirá que hasta 17 empresas de la provincia participen como coexpositoras en el stand institucional de la Junta de Andalucía, con el objetivo de impulsar la promoción, comercialización y apertura de nuevos mercados para los productos agroalimentarios y pesqueros de Huelva.

Podrán optar a estas ayudas personas físicas y jurídicas, así como agrupaciones, que desarrollen su actividad como fabricantes, productoras o capturadoras del sector agroalimentario y/o pesquero, siempre que tengan su domicilio social en la provincia de Huelva y estén dadas de alta en la Agencia Tributaria. En el caso de agrupaciones de productores primarios, deberá especificarse la comercialización o transformación de los productos por parte de sus socios.

La convocatoria cuenta con un presupuesto máximo de 80.000 euros, en concepto de subvención en especie, condicionado a la aprobación definitiva de los Presupuestos Provinciales de 2026 y a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución. Cada grupo empresarial solo podrá concurrir con una única empresa y será requisito indispensable contar con las autorizaciones administrativas y seguros de responsabilidad civil necesarios para participar en el evento.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 5 de febrero. Con carácter general, deberán tramitarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Huelva, mediante identificación digital, acompañadas de la documentación requerida en formato PDF. Las personas físicas también podrán presentar su solicitud en el Registro General o por cualquiera de los medios previstos en la legislación administrativa vigente.

Con esta convocatoria, la Diputación de Huelva refuerza su apoyo al tejido empresarial de la provincia, promoviendo la visibilidad y competitividad de los productos onubenses en un foro de referencia nacional e internacional.