Palos de la Frontera entrega 54 kits tecnológicos para apoyar la formación de sus estudiantes

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha hecho entrega de 54 kits tecnológicos a estudiantes de la localidad, una medida destinada a facilitar el acceso a herramientas digitales y mejorar el rendimiento académico de los jóvenes palermos.

La actuación, que ha supuesto una inversión aproximada de 80.000 euros, se desarrolla en el marco del programa municipal “Palos Ciudad Digital”, una iniciativa que el Consistorio mantiene desde hace más de dos décadas. Los beneficiarios son alumnos y alumnas de bachillerato, ciclos formativos y estudios universitarios.

En esta edición, los estudiantes han recibido portátiles de última generación, además de material complementario orientado a facilitar el estudio y el aprendizaje en su día a día académico. Desde el Ayuntamiento se destaca que el objetivo principal es garantizar una educación adaptada a los nuevos tiempos y reducir posibles desigualdades en el acceso a la tecnología.

Estas ayudas se suman a otras líneas de apoyo impulsadas por el Consistorio, como las becas de matrícula, Erasmus, estudios en el extranjero y la Escuela Oficial de Idiomas, configurando un respaldo integral a la formación de los jóvenes del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Palos de la Frontera subrayan que invertir en educación es apostar por el futuro del municipio, reafirmando su compromiso con una enseñanza cercana, moderna y basada en la igualdad de oportunidades.