La DOP Jabugo cierra 2025 con un incremento histórico de piezas certificadas

El Consejo Regulador de la DOP Jabugo ha hecho público el balance estadístico correspondiente al año 2025, que confirma un notable incremento en el número de piezas certificadas, consolidando la madurez y el prestigio de la Denominación de Origen Protegida DOP Jabugo, la única que certifica jamón y paleta de bellota 100% ibérico como máxima categoría de calidad.

Durante 2025 se certificaron un total de 132.994 piezas, de las que 61.317 fueron jamones y 71.677 paletas, procedentes de añadas anteriores y que han culminado su proceso de curación a lo largo del último ejercicio. Esta cifra supone un incremento histórico y refleja la evolución positiva de la DOP Jabugo dentro de un modelo productivo limitado y altamente exclusivo.

El valor económico estimado de estas piezas certificadas en el mercado, en formato pieza entera, asciende a 37.288.079,27 euros, una magnitud especialmente relevante teniendo en cuenta los estrictos requisitos de origen, alimentación y elaboración que rigen esta denominación.

Otro de los aspectos destacados del balance es el crecimiento sostenido del producto certificado en formato loncheado, una tendencia que evidencia la capacidad de adaptación de las bodegas inscritas a las nuevas demandas del consumo nacional e internacional, sin renunciar a los estándares de calidad que caracterizan a la DOP.

El Consejo Regulador ha recordado además que la certificación de los jamones y paletas DOP Jabugo es realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del propio Consejo, lo que garantiza al consumidor el máximo nivel de control oficial.

Las cifras también reflejan la consolidación del sistema productivo. En el proceso de certificación han participado 232 dehesas localizadas en Extremadura y Andalucía, junto a 31 empresas elaboradoras —mataderos, salas de despiece, secaderos y bodegas— situadas en municipios del entorno del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, cuyas dehesas están declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

A comienzos de 2025 se precintaron 95.697 piezas en los mataderos inscritos, correspondientes a los cerdos controlados durante la montanera 2024/25. Asimismo, durante la actual montanera 2025/26, iniciada en el otoño de 2025, se han identificado 23.896 cerdos de bellota 100% ibérico en las dehesas inscritas.

Desde el Consejo Regulador se subraya que, aunque las cifras de la DOP Jabugo son reducidas en comparación con el conjunto del sector del jamón ibérico, esta limitación es coherente con los exigentes criterios de calidad, origen y trazabilidad que definen a la denominación y que refuerzan su posicionamiento como referente de excelencia a nivel nacional e internacional.