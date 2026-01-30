Almonte refuerza la seguridad vial y el mantenimiento de El Rocío ante la celebración de la Candelaria

El Ayuntamiento de Almonte ha activado un dispositivo especial de seguridad vial y mantenimiento en la aldea de El Rocío con motivo de la celebración de la Candelaria, una de las citas más señaladas del calendario rociero de invierno, que volverá a congregar a miles de visitantes procedentes de distintos puntos del país.

Con especial atención a la jornada del domingo, marcada por la tradicional presentación de los niños a la Virgen, el Consistorio ha anunciado medidas de regulación del tráfico para favorecer el normal desarrollo de los cultos y actos organizados por la Hermandad Matriz de Almonte y garantizar la seguridad de vecinos y rocieros.

Así, desde el sábado a las 15:00 horas y hasta el domingo a las 15:00 horas, no se permitirá el estacionamiento de vehículos en las zonas próximas al Santuario, la calle Muñoz y Pabón, el tramo central de la calle Almonte, la Plaza de Doñana, la Plaza del Acebuchal, El Real y el callejón de servicio de la calle Bellavista, este último reservado como vía de evacuación del Centro de Salud. La Policía Local realizará un seguimiento continuo del flujo de vehículos y podrá adaptar las medidas en función de las necesidades.

Estas actuaciones coinciden además con los efectos de la borrasca Kristin, que ha dejado importantes lluvias y fuertes vientos en la zona. La aldea de El Rocío, asentada sobre terrenos de marisma y con calles de arena y escasa pendiente, presenta especiales dificultades de drenaje en episodios de lluvia, lo que ha provocado la acumulación de agua y la aparición de zonas intransitables.

Ante esta situación, el servicio municipal de mantenimiento trabaja durante estos días en labores de acondicionamiento de las calles para minimizar los efectos del temporal y facilitar la movilidad tanto de residentes como de visitantes.

Desde el Ayuntamiento de Almonte se ha subrayado el compromiso con el mantenimiento continuo de la aldea y la voluntad de que celebraciones tan significativas como la Candelaria puedan desarrollarse con normalidad y con las máximas garantías de seguridad, apelando también a la colaboración ciudadana para respetar las indicaciones y restricciones establecidas.