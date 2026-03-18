Más de 350 jóvenes participarán en el evento Start Ignite para impulsar el emprendimiento en Huelva

La Diputación de Huelva reunirá el próximo 26 de marzo a más de 350 jóvenes en el evento Start Ignite, una jornada que se celebrará en el Campus del Carmen de la Universidad de Huelva y que supondrá el arranque del programa de emprendimiento Huelva Ignite.

El encuentro contará con la participación de alumnado de bachillerato, formación profesional y universitarios procedentes de distintos centros de la provincia, que tendrán la oportunidad de conocer de primera mano experiencias de emprendedores y emprendedoras onubenses que compartirán su trayectoria profesional.

Start Ignite se enmarca dentro de Huelva Ignite, una iniciativa impulsada por la Diputación a través de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, concebida como un programa de acompañamiento al emprendimiento juvenil.

Durante la presentación del proyecto, el coordinador de esta oficina, Emiliano Cabot, explicó que el programa nace con el objetivo de detectar, impulsar y acompañar el talento joven de la provincia, cubriendo un vacío existente en el ecosistema emprendedor.

En este sentido, Cabot destacó la necesidad de ofrecer a los jóvenes herramientas y oportunidades para desarrollar sus ideas sin tener que abandonar la provincia, evitando así la pérdida de talento y favoreciendo el crecimiento económico del territorio.

El programa se estructura en cuatro fases que abarcan desde la detección de talento hasta la formación, la mentorización y un bootcamp final en el que los proyectos seleccionados podrán desarrollarse y convertirse en oportunidades reales de negocio.

Huelva Ignite combinará jornadas de sensibilización, talleres prácticos, mentorías especializadas y conexión directa con el tejido empresarial, con el objetivo de transformar ideas en iniciativas viables y sostenibles.

Desde la Diputación de Huelva se ha subrayado que esta iniciativa representa una apuesta estratégica por la innovación, el empleo y el desarrollo económico, con vocación de continuidad y con la intención de consolidarse como un referente en el impulso del emprendimiento juvenil en la provincia.