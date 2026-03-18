La Diputación de Huelva abre el plazo para acceder a 20 becas de formación del programa HEBE Minero

La Diputación de Huelva ha abierto el plazo para solicitar la participación en una nueva edición del programa HEBE Minero, una iniciativa dirigida a mejorar la empleabilidad a través de formación especializada en el sector minero, uno de los ámbitos con mayor crecimiento en la provincia.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, permite presentar solicitudes desde este miércoles y durante un plazo de diez días hábiles. En total, se ofertan 20 becas en régimen de concurrencia competitiva.

El programa contempla dos acciones formativas teórico-prácticas con una duración de 450 horas cada una. De ellas, 150 horas se destinarán a formación teórica y las 300 restantes a prácticas profesionales no laborales en empresas del sector, facilitando así la incorporación directa al entorno laboral.

Cada participante recibirá una ayuda económica de 2.700 euros brutos para cubrir los gastos derivados de su formación, con pagos periódicos en función del desarrollo del programa.

La iniciativa está dirigida a personas mayores de edad, empadronadas en municipios de la provincia de Huelva incluidos en el ámbito de los Grupos de Desarrollo Rural, que se encuentren en situación de desempleo e inscritas como demandantes de empleo. Además, deberán contar al menos con el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y no haber participado anteriormente en esta misma línea formativa.

Las solicitudes pueden presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación, en el Registro General o mediante los procedimientos establecidos en la normativa administrativa vigente.

El programa HEBE Minero forma parte del Plan HEBE, impulsado por el Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos desde 2015, con el objetivo de fomentar la inserción laboral, el aprendizaje y el emprendimiento, especialmente entre jóvenes con dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Según los datos de ediciones anteriores, entre el 70% y el 80% de los participantes logran incorporarse al mercado laboral tras completar la formación, lo que refuerza la eficacia de este modelo que combina capacitación técnica y experiencia práctica.

Con esta nueva convocatoria, la Diputación de Huelva apuesta por conectar la formación con las oportunidades reales de empleo y reforzar el desarrollo económico de la provincia.