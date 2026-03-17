El ‘booking rural’ de la Junta supera las 61.000 visitas para atraer población a pequeños municipios

El portal vivemasandalucia.es, impulsado por la Junta de Andalucía como herramienta para atraer población a municipios rurales, ha superado ya las 61.000 visitas desde su puesta en marcha el pasado mes de septiembre. Esta iniciativa forma parte de la I Estrategia frente al Desafío Demográfico, presentada en unas jornadas celebradas en Ayamonte bajo el lema ‘El pueblo de tu vida’.

La viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera, ha destacado que Andalucía continúa siendo la comunidad más poblada, con más de 8,7 millones de habitantes, aunque ha advertido del desequilibrio territorial, con una concentración de población en grandes ciudades y zonas costeras frente a la pérdida de habitantes en municipios del interior. En este contexto, la estrategia persigue alcanzar los 10 millones de habitantes en 2050 con un reparto más equilibrado.

El portal actúa como un “booking rural”, ofreciendo información sobre empleo, vivienda, servicios y oportunidades en municipios con riesgo de despoblación. En la provincia de Huelva, actualmente hay 46 localidades consideradas prioritarias, con diferentes niveles de riesgo, especialmente en zonas de la sierra.

Durante las jornadas, celebradas con la participación de responsables municipales y expertos, también se han compartido experiencias reales de personas que han optado por vivir en entornos rurales, destacando la calidad de vida y las nuevas oportunidades vinculadas al teletrabajo y la digitalización. Desde las administraciones se ha insistido en la necesidad de colaboración para garantizar servicios y oportunidades en igualdad de condiciones entre el medio rural y urbano.