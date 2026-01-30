Aracena estrena un aula informatizada para los exámenes teóricos de la DGT

Aracena cuenta ya con una nueva aula informatizada para la realización de los exámenes teóricos de la Dirección General de Tráfico, una instalación que supone un avance importante para acercar este servicio esencial a la ciudadanía del norte de la provincia de Huelva.

La sala, ubicada en el pabellón ferial de Aracena, dispone inicialmente de 15 puestos informáticos, con posibilidad de ampliación en función de la demanda. El espacio ha sido financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Aracena, a través de un convenio de colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva.

La puesta en marcha de este aula informatizada permitirá a los aspirantes al permiso de conducir realizar las pruebas teóricas sin necesidad de desplazarse hasta la capital onubense, facilitando así el acceso al servicio y reduciendo tiempos y costes, especialmente para los vecinos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Esta iniciativa representa un paso significativo en la descentralización y modernización de la Administración, contribuyendo a garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia y acercando trámites fundamentales a zonas rurales.

Con esta nueva infraestructura, Aracena refuerza su papel como punto de referencia para la comarca y mejora la prestación de servicios públicos, favoreciendo una Administración más cercana, accesible y adaptada a las necesidades del territorio.