La Junta de Andalucía y la Fundación Endesa refuerzan la protección del águila imperial y el milano real en Doñana

La Junta de Andalucía y la Fundación Endesa han sellado un nuevo acuerdo de colaboración para reforzar la protección y recuperación del águila imperial ibérica y el milano real en el Espacio Natural de Doñana, dos de las especies más emblemáticas y amenazadas de este enclave natural.

La firma del convenio ha estado presidida por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán. El acuerdo permitirá desarrollar durante los próximos cuatro años un conjunto de actuaciones específicas de conservación, seguimiento y recuperación de ambas especies, con una aportación económica total de 400.800 euros por parte de la Fundación Endesa.

La consejera ha destacado la importancia de la cooperación institucional y de la colaboración público-privada como “pilares fundamentales para garantizar la conservación de la biodiversidad”, subrayando que Doñana es uno de los espacios naturales más valiosos de Europa y un referente internacional en políticas de protección ambiental.

El convenio contempla dos grandes líneas de actuación. Por un lado, el refuerzo de los programas de conservación del águila imperial ibérica y el milano real, con medidas como el seguimiento de ejemplares adultos y pollos, el control sanitario, la mejora y mantenimiento de plataformas de nidificación y el aporte de alimentación suplementaria en zonas estratégicas del parque. En el caso del milano real, cuya situación es especialmente delicada en Andalucía, se priorizará la recuperación de territorios de cría y el aumento del éxito reproductor.

Por otro lado, el acuerdo incluye un proyecto de rescate y recuperación de pollos mediante la construcción de un jaulón de “hacking” en Doñana, que permitirá la suelta controlada de ejemplares jóvenes y contribuirá al fortalecimiento de las poblaciones reproductoras de ambas especies.

Durante el acto, Catalina García ha recordado que tanto el águila imperial ibérica como el milano real están catalogadas como especies en peligro de extinción y que Doñana desempeña un papel clave en su supervivencia a nivel nacional. Asimismo, ha reiterado que la conservación del parque constituye una prioridad estratégica para el Gobierno andaluz, respaldada por inversiones y medidas concretas dentro del marco del Acuerdo por Doñana.

La consejera ha concluido señalando que proteger Doñana “es proteger la identidad ambiental de Andalucía” y ha puesto en valor la implicación de la Fundación Endesa como ejemplo del papel que pueden desempeñar las entidades privadas en la defensa del patrimonio natural y la biodiversidad.