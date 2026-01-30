Huelva impulsa la candidatura de las grandes expediciones náuticas atlánticas como Itinerario Cultural Europeo
Expertos y socios de varios países europeos se reúnen en la capital onubense en el marco del proyecto AGREE, liderado por la Diputación de Huelva
Huelva ha sido sede durante estos días de una jornada internacional de expertos y socios europeos para avanzar en la candidatura de las grandes expediciones náuticas del arco atlántico como Itinerario Cultural Europeo, un reconocimiento que permitiría poner en valor el legado histórico, cultural y marítimo compartido por los territorios atlánticos.
El encuentro se ha celebrado en el marco del lanzamiento del proyecto AGREE – Routes of the Great Nautical Expeditions in the Atlantic Area, una iniciativa de cooperación transnacional liderada por la Diputación de Huelva, que tiene como objetivo destacar el patrimonio histórico, cultural y náutico vinculado a la historia de las grandes exploraciones atlánticas.
En las jornadas ha participado el vicepresidente y diputado de Infraestructuras, Manuel Cayuela, junto a expertos, representantes institucionales y técnicos de distintos países europeos implicados en el proyecto.
El proyecto AGREE está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del programa Interreg Espacio Atlántico, y cuenta con socios de España, Portugal, Francia e Irlanda, que trabajan de forma conjunta desde una perspectiva cultural, científica y de turismo sostenible.
Esta iniciativa supone un nuevo paso para reforzar el papel histórico de Huelva y de los marinos onubenses en las grandes exploraciones atlánticas, consolidando a la provincia como un referente en la valorización del patrimonio marítimo y atlántico europeo.