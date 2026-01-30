Huelva impulsa la candidatura de las grandes expediciones náuticas atlánticas como Itinerario Cultural Europeo

Huelva ha sido sede durante estos días de una jornada internacional de expertos y socios europeos para avanzar en la candidatura de las grandes expediciones náuticas del arco atlántico como Itinerario Cultural Europeo, un reconocimiento que permitiría poner en valor el legado histórico, cultural y marítimo compartido por los territorios atlánticos.

El encuentro se ha celebrado en el marco del lanzamiento del proyecto AGREE – Routes of the Great Nautical Expeditions in the Atlantic Area, una iniciativa de cooperación transnacional liderada por la Diputación de Huelva, que tiene como objetivo destacar el patrimonio histórico, cultural y náutico vinculado a la historia de las grandes exploraciones atlánticas.

En las jornadas ha participado el vicepresidente y diputado de Infraestructuras, Manuel Cayuela, junto a expertos, representantes institucionales y técnicos de distintos países europeos implicados en el proyecto.

El proyecto AGREE está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del programa Interreg Espacio Atlántico, y cuenta con socios de España, Portugal, Francia e Irlanda, que trabajan de forma conjunta desde una perspectiva cultural, científica y de turismo sostenible.

Esta iniciativa supone un nuevo paso para reforzar el papel histórico de Huelva y de los marinos onubenses en las grandes exploraciones atlánticas, consolidando a la provincia como un referente en la valorización del patrimonio marítimo y atlántico europeo.