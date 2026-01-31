La Virgen del Rocío amanece entronizada para celebrar la Fiesta de la Luz 2026

La aldea devive este año lacon una estampa especialmente significativa: la Virgen del Rocío ha amanecido entronizada en la peana de su paso, preparada para presidir esta celebración cargada de simbolismo y devoción.

La imagen luce un exorno floral compuesto por rosas, las mismas flores que acompañaron su proceso de restauración en 2023, reforzando así el vínculo entre memoria, tradición y renovación. La Virgen porta el traje completo donado por la Hermandad del Rocío de Marbella en 1998, ampliado posteriormente con nuevas piezas en 2014, junto al manto a juego del conocido traje del «tío Carlos».

El Niño también presenta un atuendo especial para la ocasión, regalo de la Hermana Mayor de Cartaya, confeccionado en el taller de Mamé de la Vega y rematado con delicado encaje de Lyon. A este conjunto se suman los puñitos de encaje de plata de Lyon del siglo XIX, donados por Fernando Calderón y realizados igualmente en el mismo taller, así como la toca de sobremanto elaborada en el taller de Santa Bárbara.

Como principal novedad de este año, la Virgen estrena un nuevo conjunto de atributos, realizado por suscripción popular, diseñado por Chesco Fernández y ejecutado en el Taller de Orfebrería de Sanlúcar de Barrameda. Un estreno que simboliza la implicación y el cariño del pueblo rociero hacia su devoción más universal.

La Fiesta de la Luz vuelve así a reunir fe, patrimonio y tradición en torno a la Virgen del Rocío, ofreciendo una imagen de especial belleza que marca uno de los momentos más esperados del calendario litúrgico de la aldea.