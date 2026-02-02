ADIF reanuda la circulación ferroviaria entre Valdelamusa y Calañas

La circulación ferroviaria ha quedado reanudada tras el corte sufrido en el punto kilométrico 124/760 del tramo comprendido entre Valdelamusa y Calañas por riesgo de desprendimientos, según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en la red social X.

La incidencia afecta al tren de Media Distancia 13089, que cubre el trayecto Huelva–Jabugo, lo que ha obligado a establecer un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar el desplazamiento de los viajeros mientras se mantenga el corte de la vía.