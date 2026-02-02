Aljaraque se suma al Día Mundial contra el Cáncer con actos de concienciación y apoyo a los pacientes

El Ayuntamiento de Aljaraque ha presentado este lunes los actos conmemorativos del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebrará el próximo 4 de febrero bajo el lema ‘El símbolo que nos une’, una iniciativa impulsada desde la Concejalía de Salud con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva.

El acto de presentación ha contado con la participación del concejal de Salud, José Luis Barragán; la técnico de prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva, Pilar Maestre; y la enfermera de gestión de casos del Distrito Costa, Ana Escolástico. Durante su intervención, Barragán anunció que la fachada del Ayuntamiento se iluminará de color verde como gesto simbólico y de apoyo. “Buscamos sensibilizar, concienciar y movilizar a la sociedad para detectar, prevenir y mejorar la atención a esta enfermedad”, señaló, recordando que el cáncer “afecta a un 80 por ciento de la población”.

El edil subrayó además el compromiso municipal con esta causa, afirmando que “desde el Ayuntamiento de Aljaraque continuaremos respaldando y apoyando esta iniciativa”, y agradeció la colaboración tanto del Centro de Salud de Aljaraque como de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva, con quienes el Consistorio mantuvo recientemente un encuentro para impulsar programas de prevención que se darán a conocer próximamente.

Por su parte, Pilar Maestre agradeció al Ayuntamiento “tener este gesto y darle visibilidad a una enfermedad que nos afecta a todos”, destacando que este año la campaña vuelve a simbolizarse con el brazalete verde. En la misma línea, Ana Escolástico remarcó que “colaborará y ayudará al equipo de gobierno en todo lo necesario, facilitando y guiando a los enfermos a través del sistema sanitario”.

El programa previsto para el 4 de febrero incluye también la colocación de una pancarta en la fachada del Ayuntamiento, la participación del equipo de gobierno portando brazaletes verdes como muestra de apoyo a pacientes y cuidadores, y la lectura de un manifiesto con el que se cerrará el acto institucional.