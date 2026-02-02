El Ayuntamiento de Encinasola avisa del peligro de desbordamiento del Múrtiga

El Ayuntamiento de Encinasola ha alertado a la población del peligro de desbordamiento del río Múrtiga, tras activarse el nivel rojo en su cauce como consecuencia del aumento del caudal provocado por las lluvias.

Según el parte emitido por el servicio de emergencias municipal, la situación más delicada se registra en la carretera HU-9103, concretamente entre los kilómetros 12 y 13, donde existe riesgo para la circulación y para los caminos y zonas colindantes.

Desde el Consistorio se ha solicitado máxima prudencia a la ciudadanía, recomendando evitar el paso por caminos, arroyos y barrancos, y desplazarse únicamente en caso de estricta necesidad, ante el peligro que supone la crecida del cauce.

El Ayuntamiento ha informado de que mantiene un seguimiento permanente de la evolución de la situación y continuará facilitando información actualizada a través de los canales oficiales.