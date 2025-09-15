La zona ORA de Punta Umbría funcionará solo los fines de semana desde hoy

A partir de hoy, lunes 15 de septiembre, la zona ORA de Punta Umbría funcionará únicamente los fines de semana, según ha informado el Ayuntamiento.

Durante este periodo, la regulación del estacionamiento de pago estará vigente los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de septiembre. La medida busca adaptar el servicio a la afluencia de vehículos y facilitar la movilidad en la localidad durante la temporada.

Para cualquier aclaración o consulta, los ciudadanos pueden dirigirse a las oficinas de Iberpark, la empresa encargada de la gestión de la zona ORA en Punta Umbría.