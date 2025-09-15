Luis Miguel Iglesias Albarrán pregona con emoción el nacimiento del Vino en Bollullos Par del Condado

El Pórtico del Ayuntamiento y la Plaza del Sagrado Corazón se llenaron de bollulleros y bollulleras para presenciar el acto de exaltación al Vino, en el que Luis Miguel Iglesias Albarrán fue el encargado de pregonar el nacimiento del Vino en Bollullos Par del Condado.

Presentado de manera magistral por su joven sobrina, Ana Iglesias, el pregonero derrochó elocuencia, datos y evidencias científicas para reivindicar la capitalidad del vino de la ciudad y rendir homenaje a los agricultores, las bodegas y el sector vitivinícola del Condado. Iglesias Albarrán recordó las raíces viticultoras de su familia, la importancia de los agricultores para sostener el sector en un año complicado por el mildiu y la necesidad de seguir creciendo bajo la protección de la Denominación de Origen Condado de Huelva, incluyendo vinos, vinagres y vino de naranja.

El alcalde de la ciudad, Rubén Rodríguez, emocionado, entregó la venencia de honor al pregonero y elogió la labor de Ana Iglesias, los trabajadores municipales y los bodegueros locales, destacando la colaboración en la mesa de trabajo del sector vinícola que permitió organizar el acto con éxito. Rodríguez pidió a los bollulleros ser los primeros embajadores de los vinos locales, brindando junto al pregonero, bodegueros y la manijera por el nacimiento de un nuevo vino en la localidad.

El acto, presentado por Juanma Maraver, contó con el broche artístico del cuadro de baile de Mariola Domínguez Iglesias y la actuación de Arcángel Flamenco, que se ganó los aplausos del público, prolongando la magia de una velada inolvidable.

Con este evento, Bollullos Par del Condado celebra el nacimiento de un vino que refuerza su identidad vitivinícola y su papel en el Condado de Huelva, consolidando la tradición y el orgullo de toda la comarca.