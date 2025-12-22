Buscar
lunes. 22.12.2025
La actividad reúne a familias y jóvenes en un ambiente de diversión y espíritu navideño

 

Pista de hielo de Palos de la Frontera
Palos de la Frontera
Palos de la Frontera inaugura su tradicional pista de patinaje sobre hielo
Redacción
22/12/25 - 13:10

La localidad de Palos de la Frontera ha dado comienzo a la temporada 2025/2026 de su pista de patinaje sobre hielo, un evento que año tras año se ha consolidado como una cita imprescindible para vecinos y visitantes. La inauguración contó con la presencia de la alcaldesa, Milagros Romero, acompañada por concejales del equipo de gobierno, quienes cortaron la cinta que daba inicio a la actividad ante la expectación de numerosos jóvenes.

La pista, ubicada en la Carpa de la Juventud, dispone de 360 metros cuadrados y 250 pares de patines de distintas tallas. El acceso tiene un coste simbólico de 2 euros por hora, con la posibilidad de alquilar guantes por 1 euro para mayor seguridad y comodidad.

El horario de apertura será de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, permaneciendo disponible hasta el 6 de enero. Además, la Comunidad Neocatecumenal Santa María de La Rábida ha instalado una cafetería en la Carpa de la Juventud, donde los visitantes pueden disfrutar de bebidas y tentempiés durante su estancia.

La iniciativa del Ayuntamiento busca ofrecer un espacio de ocio y convivencia familiar, fomentando la diversión de niños y mayores durante estas fiestas navideñas, y reforzando el compromiso del municipio con la promoción de actividades culturales y recreativas para todos sus vecinos.