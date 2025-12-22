Avistan un treparriscos en Puebla de Guzmán, una de las aves más esquivas de España

La provincia de Huelva se ha convertido en los últimos días en un foco de atención para ornitólogos y aficionados tras el avistamiento de un treparriscos (Tichodroma muraria) en La Peña de Puebla de Guzmán, una de las especies más esquivas de la avifauna española.

Su presencia en el sur de la península es excepcional, ya que las principales áreas de reproducción se concentran en la Cordillera Cantábrica y Los Pirineos, y el último registro en Huelva se remonta a hace más de 15 años en el Castillo de Aracena. La Sociedad Española de Ornitología (SEO)/BirdLife eligió este año al treparriscos como Ave del Año 2025, con el objetivo de concienciar sobre las amenazas que enfrenta esta especie en declive.

Técnicos y un ornitólogo de la Junta de Andalucía, adscritos al Paraje Natural Marismas del Odiel, pudieron constatar y fotografiar al ejemplar durante un seguimiento de fauna. La noticia ha atraído a numerosos ornitólogos, aficionados y fotógrafos de aves de toda Andalucía, Extremadura y el sur de Portugal, que se han desplazado hasta Puebla de Guzmán para observar a esta rareza.

El treparriscos, conocido también como el “pájaro mariposa”, suele pasar desapercibido por su coloración pizarra, similar a la de las rocas de alta montaña donde habita, aunque sorprende con sus alas de color rojo intenso cuando vuela. Es insectívoro, alimentándose de pequeños invertebrados que captura en fisuras y huecos de paredes rocosas, y su reproducción tiene lugar entre mayo y junio, aunque ocasionalmente desciende a cotas más bajas en invierno.

La población española se estima entre 1.200 y 1.600 individuos, y su situación se ve amenazada por el cambio climáticoy el aumento de las actividades de ocio en montaña, factores que hacen de este avistamiento en Huelva un evento excepcional y de gran valor científico y natural.