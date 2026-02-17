Unos 300 moteros recorrerán 500 kilómetros por la provincia en la IX Ruta Sudoeste

La provincia de Huelva acogerá los próximos 20 y 21 de marzo la IX Ruta Sudoeste, una cita que reunirá a unos 300 moteros procedentes de distintos puntos de España y de varios países europeos. La actividad, organizada por el Motoclub Bollullos con la colaboración de la Agencia Destino Huelva y el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, recorrerá cerca de 500 kilómetros por carreteras onubenses, con salida y llegada en El Rompido.

La presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, ha subrayado que esta iniciativa encaja con la estrategia provincial de impulso al mototurismo, un producto específico que engloba ocho rutas con un total de 1.677 kilómetros por el territorio onubense. Según ha señalado, los itinerarios combinan trazados de distinta dificultad y permiten disfrutar del valor paisajístico, cultural y gastronómico de los municipios por los que discurren.

El alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez, ha destacado la trayectoria del motoclub organizador, con más de cuatro décadas promoviendo el turismo en la provincia, mientras que el presidente del Motoclub Bollullos, Javier Raso, ha recordado que la Ruta Sudoeste forma parte del calendario del Campeonato del Mundo y del Campeonato de España de Mototurismo, lo que garantiza la presencia de participantes de Italia, Francia, Portugal y distintas comunidades autónomas.