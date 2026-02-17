Los centros de salud de San Juan y Trigueros amplían su actividad programada a las tardes

Los centros de salud de San Juan del Puerto y Trigueros, pertenecientes a la Zona Básica de Salud Campiña Norte del Distrito Condado-Campiña, han ampliado su actividad programada al horario de tarde tras el aumento de los cupos de Medicina y Enfermería de Familia. En ambos municipios, los cupos médicos pasan de cinco a seis y los de enfermería de cuatro a cinco, lo que permite reforzar la atención y mejorar la accesibilidad.

Con esta reorganización, los dos centros extienden la asistencia ordinaria de lunes a jueves hasta las 20.00 horas, incorporando en horario vespertino dos consultas de Medicina y Enfermería de Familia para la población. A partir de esa hora, así como durante fines de semana y festivos, continúan operativos los dispositivos SUAP para la atención urgente las 24 horas. Según la delegada territorial de Salud, Manuela Caro, la medida supone “un avance muy importante en la accesibilidad y calidad de la asistencia” y refleja el compromiso con el refuerzo de la sanidad pública en la provincia.

El incremento de profesionales no solo posibilita la apertura de consultas por la tarde, sino que también reduce el número de pacientes asignados por cupo, situándolo por debajo de las 1.500 tarjetas sanitarias recomendadas, lo que facilita una atención más personalizada. Desde 2023, el Servicio Andaluz de Salud ha aplicado esta medida en otros municipios de la provincia y prevé continuar extendiéndola dentro del marco del Pacto por la Atención Primaria y la estrategia de mejora impulsada por la Junta de Andalucía.