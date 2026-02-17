La Guardia Civil retira 148 juguetes sin etiquetado legal en un bazar de Ayamonte

La Guardia Civil ha intervenido 148 juguetes que no cumplían la normativa de la Unión Europea en un bazar de la localidad de Ayamonte, dentro de una actuación desarrollada por agentes especialistas en Resguardo Fiscal y de Fronteras en el marco de inspecciones rutinarias en establecimientos comerciales.

Los juguetes, que se encontraban expuestos al público en distintas estanterías, carecían de la identificación del importador y del etiquetado obligatorio, incumpliendo la Ley 12/1995 de represión del contrabando y el Real Decreto 1205/2011 sobre seguridad de los juguetes. Tras la inspección, el propietario del establecimiento ha sido propuesto para sanción ante la administración competente, mientras que el material intervenido ha quedado depositado en la sede desconcentrada de Aduanas e Impuestos Especiales de Huelva.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de adquirir únicamente juguetes que cumplan la normativa europea, con etiquetado en castellano, indicación de la edad recomendada e identificación del fabricante. Asimismo, advierten del especial riesgo en menores de tres años, ya que algunos productos pueden contener piezas pequeñas, elementos cortantes o sustancias tóxicas que supongan peligro de asfixia o lesiones.