La Diputación impulsa con los ayuntamientos un plan de recuperación tras los temporales

La Diputación de Huelva ha puesto en marcha una ronda de reuniones comarcales con alcaldes y alcaldesas de toda la provincia para coordinar un plan de recuperación tras los daños ocasionados por los últimos temporales. Así lo ha anunciado el presidente del organismo provincial, David Toscano, durante su visita a las obras de urgencia que se ejecutan en dos carreteras de la Sierra.

Los encuentros arrancan en la comarca serrana, en el Ayuntamiento de Fuenteheridos, y continuarán en la Costa, el Condado, el Área Metropolitana y el Andévalo. El objetivo, según Toscano, es “escuchar a los alcaldes y alcaldesas, conocer los problemas que han afrontado y, a partir de ahí, coordinar un gran plan de recuperación para la provincia”, subrayando la necesidad de colaboración institucional una vez superada la fase más crítica de las emergencias.

El anuncio se ha producido durante la visita, junto al vicepresidente de Infraestructuras, Manuel Cayuela, a las actuaciones en la HU-7100, que conecta Almonaster la Real con Gil Márquez y Valdelamusa, y en la carretera de la Contienda, entre Aroche y Encinasola. En el primer caso, los trabajos se centran en la retirada de árboles, limpieza de taludes y eliminación de tierras tras un corrimiento de gran magnitud, con previsión de reapertura a final de mes. En la vía de la Contienda se actúa en la estabilización de taludes, mejora del drenaje y reparación del firme. Desde los municipios afectados han destacado la rapidez de la intervención y la importancia de estas carreteras para la actividad diaria y económica de la comarca.