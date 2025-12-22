La Diputación reclama al Gobierno la derogación del deslinde en las marismas de Doñana

El Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado en su última sesión del año una moción en la que se solicita al Gobierno central la derogación del deslinde establecido recientemente en las marismas de Doñana. La iniciativa, presentada por el grupo popular, ha salido adelante con el voto favorable del PP y de VOX, la abstención del PSOE y el rechazo de IU Verdes Equo Podemos Iniciativa.

La moción insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a anular la orden de 10 de octubre que define el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en un tramo de cerca de 119 kilómetros que afecta a los términos municipales de Hinojos y Almonte, en Huelva, y Aznalcázar, en Sevilla. El diputado de Medio Ambiente, Arturo Alpresa, ha defendido que el deslinde propuesto “no es coherente” y ha reclamado al Gobierno que abandone una política de intervención unilateral, apostando por un modelo de gobernanza basado en el consenso administrativo, científico, social y territorial.

En este sentido, la iniciativa pide respetar las valoraciones del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana y reclama un calendario concreto para la mejora de la estación depuradora de Matalascañas, así como la ejecución de infraestructuras clave como la presa de Alcolea, el desdoblamiento del túnel de San Silvestre y la transferencia de recursos hídricos a la cuenca del Guadalquivir. Además, se hace un llamamiento a la Junta de Andalucía para que continúe con su política de conservación de Doñana y consolide los fondos previstos en los presupuestos andaluces de 2026.

En la misma sesión plenaria también se ha aprobado una moción del grupo popular en defensa de los trabajadores autónomos, con el voto en contra del PSOE y de la coalición de izquierdas y la abstención de VOX. En ella se rechaza la política fiscal del Gobierno de España hacia este colectivo y se reclama el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2023, especialmente en materia de protección social, conciliación y simplificación burocrática. Asimismo, se solicita la aplicación inmediata del régimen de franquicia de IVA para autónomos y pequeñas empresas con una facturación inferior a 85.000 euros anuales.

Por último, el Pleno ha dado luz verde a una moción de IU Verdes Equo Podemos Iniciativa para mejorar el transporte público en la provincia, con el apoyo del PP y del PSOE y la abstención de VOX. La iniciativa insta a la Junta de Andalucía a reforzar las líneas de autobús, aumentar frecuencias y mejorar la conexión de los municipios con servicios esenciales, así como a elaborar un plan de intermodalidad que permita una vertebración más eficaz del transporte público en toda la provincia de Huelva.