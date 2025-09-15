La Diputación de Huelva aprueba el expediente de licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio con un presupuesto de 67 millones

El Pleno extraordinario de la Diputación de Huelva ha aprobado hoy el expediente de licitación para adjudicar el Servicio de Ayuda a Domicilio destinado a municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes. El presupuesto anual previsto para este servicio asciende a 67 millones de euros, beneficiando a unas 8.000 personas.

La diputada de Servicios Sociales, Carmen Díaz, explicó que el servicio se adjudicará en cuatro lotes, con el objetivo de ofrecer una atención más cercana y directa a los beneficiarios. El lote uno cubrirá Andévalo y Sierra Oeste; el lote dos, Cinturón Agroindustrial y Ribera del Tinto; el lote tres, Condado Norte y Sur; y el lote cuatro, Cuenca Minera y Sierra Este. Un total de 3.800 auxiliares prestan actualmente estos servicios en la provincia.

La aprobación contó con el voto favorable del grupo popular y la abstención de los grupos socialista, VOX e IU Los Verdes Equo Podemos Iniciativa.

En la misma sesión, el Pleno aprobó la cesión temporal de terrenos aledaños a la estación de Renfe y al Colegio de Ferroviarios, propiedad del Ayuntamiento de Huelva, para facilitar la rehabilitación del edificio que acogerá la nueva sede de la Diputación. El vicepresidente, Felipe Arias, indicó que la cesión permitirá “la colocación de maquinarias en los terrenos durante la ejecución de las obras”.

Además, se aprobaron otros acuerdos de interés provincial: la cesión de un edificio en Rosal de la Frontera para el proyecto GEOTRANS, la mutación demanial de parte de un edificio en Cortegana para albergar los Servicios Sociales Comunitarios, y la prórroga y modificación de convenios con distintos ayuntamientos para la gestión integral de tributos y el mantenimiento del vertedero mancomunado de Tharsis.

Con estas decisiones, la Diputación reafirma su compromiso con la atención social, la modernización de infraestructuras y la gestión eficiente de servicios públicos en toda la provincia.