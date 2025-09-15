Fallece Gonzalo Clavero, Hijo Predilecto de Calañas y maestro del fandango
El Ayuntamiento decreta dos días de luto oficial en memoria del cantaor, referente cultural del municipio
El Ayuntamiento de Calañas ha anunciado con profundo pesar el fallecimiento de Gonzalo Clavero Vázquez, Hijo Predilecto del municipio y figura esencial en la preservación y difusión del fandango calañés. Clavero falleció en la noche de ayer, dejando tras de sí un legado cultural y artístico que forma parte inseparable de la identidad del pueblo.
Definido como un luchador y un apasionado de la cultura, dedicó su vida a transmitir el cante flamenco, otorgando al fandango de Calañas un estilo propio y reconocible. Su voz y su manera de interpretar marcaron una época, consolidando un patrimonio musical que hoy se reconoce como seña de identidad del municipio.
“El maestro Gonzalo no solo fue un cantaor, es memoria, sentimiento y orgullo de nuestro pueblo”, ha expresado el Ayuntamiento en un comunicado en el que también traslada sus condolencias a familiares y amigos. Como muestra de respeto, la institución ha decretado dos días de luto oficial en su honor.
Su nombre quedará ligado para siempre a los versos que él mismo inmortalizó en fandango: “que un cantaor ha creao / este estilo calañés / él le dio vida cantando / Gonzalo Clavero es / un maestro del fandango”.
Calañas despide así a una de sus voces más auténticas, un referente que seguirá resonando en la memoria colectiva y en cada compás de su fandango.