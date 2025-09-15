La Guardia Civil y los cazadores se unen contra el furtivismo en la Sierra de Aracena

La Guardia Civil ha mantenido un encuentro con representantes del sector cinegético de la Sierra de Huelva con el objetivo de coordinar esfuerzos en la lucha contra el furtivismo, una práctica que amenaza la fauna, el entorno rural y la seguridad en el medio natural.

La reunión, celebrada en el Ayuntamiento de Alájar, contó con la presencia de los presidentes de los cotos y sociedades de caza de la comarca, así como del presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, el delegado provincial, Juan Jesús Sánchez, y el director técnico, José Antonio López.

Durante el encuentro se abordaron medidas para prevenir tanto el furtivismo ocasional como el organizado, subrayando la necesidad de colaboración entre los propios cazadores y las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil explicó que se han intensificado los servicios de vigilancia y animó al colectivo cinegético a denunciar cualquier hecho sospechoso, recordando que los Equipos ROCA serán el canal principal para canalizar la información.

Desde la Benemérita se advirtió de que la caza furtiva supone una amenaza directa para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, afectando tanto a especies protegidas como a la sostenibilidad de la caza legal. Además, se recalcó que los furtivos suelen actuar al margen de las normas de seguridad, lo que incrementa los riesgos para las personas y para los propios animales.