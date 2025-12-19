La suerte de la ONCE reparte 315.000 euros en premios en Matalascañas

La fortuna ha vuelto a sonreír a Matalascañas gracias al sorteo diario de la ONCE celebrado ayer, que ha dejado un total de 315.000 euros en premios en la localidad onubense. El responsable de repartir la suerte ha sido Manuel Jesús Valenciano, vendedor de la ONCE desde 2015, que vendió nueve cupones agraciados con 35.000 euros cada uno en la zona de Caño Guerrero.

Valenciano atraviesa una semana especialmente afortunada, ya que el pasado viernes repartió también un premio de 40.000 euros correspondiente al sorteo del Cuponazo. En apenas unos días, el vendedor ha llevado la ilusión a numerosos vecinos y visitantes, convirtiéndose en protagonista de una racha que ha alterado el ritmo habitual del centro comercial, entre felicitaciones y muestras de alegría.

“Muchísima alegría siento, porque se lo han llevado personas que lo estaban pasando muy mal”, ha señalado el vendedor, visiblemente emocionado. Manuel Jesús asegura que cada jornada acude a su puesto con la esperanza de repartir premios. “Para eso estamos, para repartir ilusión todos los días. Eso es lo que se quiere, dar alegría”, ha explicado.

El vendedor reconoce que tras el premio del viernes comentó a sus clientes que volvería a dar otro antes de que terminara el año, una promesa que se ha cumplido en apenas unos días. “La emoción de la gente se contagia”, concluye orgulloso.

Con este nuevo reparto de premios, la ONCE vuelve a llevar ilusión y esperanza a Matalascañas, donde nueve personas celebran ya un golpe de suerte que marcará estas fiestas navideñas.