Cinco municipios de Huelva reciben el distintivo ‘Espacio libre de LGTBIfobia’

La Junta de Andalucía ha concedido a 68 entidades e instituciones públicas y privadas el distintivo ‘Espacio libre de LGTBIfobia’, destinado a identificar entornos que promuevan la igualdad, el respeto y la seguridad de las personas LGTBI. Entre los reconocimientos otorgados en esta segunda convocatoria, Huelva destaca con la adhesión de los municipios de Beas, Lepe, Villanueva de los Castillejos, Almonte y Niebla, así como de la asociación LGTBI Huelva Diversa.

Este distintivo, de carácter simbólico, permitirá a los consistorios y a la asociación utilizar el logo oficial, visibilizando su compromiso con la diversidad y la lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado que “estos reconocimientos ponen de manifiesto que la sociedad se conciencia cada vez más en favor de la libertad y la igualdad de todas las personas”.

El objetivo de esta distinción es generar espacios de paz en los que las personas LGTBI puedan desenvolverse con plena igualdad y seguridad, así como fomentar la concienciación de la ciudadanía para prevenir cualquier acto de violencia o discriminación. La entrega oficial de los distintivos tendrá lugar durante el primer semestre de 2026, en un acto público que servirá para reconocer la labor de municipios, asociaciones y entidades comprometidas con la diversidad en Andalucía.

En el caso de Huelva, este reconocimiento refuerza el trabajo de la sociedad civil y de los consistorios locales para promover la inclusión y garantizar entornos libres de LGTBIfobia, convirtiendo a la provincia en un referente de respeto y visibilidad del colectivo LGTBI en la comunidad andaluza.