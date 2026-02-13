La Diputación destina 25,4 millones a los municipios menores de 20.000 habitantes a través de la Concertación

La Diputación de Huelva destinará este año 25.472.325 euros a los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes a través del Plan de Concertación 2026, lo que supone un incremento de 3,6 millones respecto al ejercicio anterior. Así lo ha anunciado el vicepresidente del organismo provincial, José Manuel Zamora, en una jornada técnica celebrada en el Foro Iberoamericano de La Rábida con alcaldes y técnicos municipales.

Zamora ha explicado que el objetivo del encuentro ha sido trasladar a los ayuntamientos los detalles del plan para facilitar su correcta ejecución y posterior justificación. A los más de 25 millones consignados se suman otros cuatro millones correspondientes al programa de anticipos reintegrables, elevando la asignación directa hasta los 30 millones de euros.

Del total de la Concertación, nueve millones se destinarán a asistencia económica directa para que cada consistorio invierta según sus prioridades. El Plan de Desarrollo Económico y Social contará con 6,7 millones, permitiendo la contratación de personas desempleadas para la ejecución de obras y servicios municipales. Además, el Plan de Infraestructuras dispondrá de 5,6 millones de euros, con plena autonomía local para actuaciones en edificios, calles, parques, jardines o caminos.

El programa incluye también partidas específicas para igualdad y familias (400.000 euros), dinamización de Puntos Vuela (459.000), el Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento (377.000), actividades culturales (550.000), fomento deportivo y el programa La Provincia en Juego (450.000), Plan Aldeas Rurales (300.000), cooperación internacional (200.000) y gestión de colonias felinas (200.000), entre otras.

Como novedades, el Plan incorpora tres nuevas líneas de asistencia económica: estrategias urbanas municipales (360.000 euros), prevención social (200.000) e inversiones en material inventariable (600.000). También se suman cuatro nuevas fichas concertables relacionadas con prevención, fiestas saludables, talleres de adicciones y el programa Conozca la provincia de Huelva.

Está previsto que el Plan de Concertación 2026 se someta a aprobación en el pleno ordinario de la Diputación del próximo 4 de marzo.